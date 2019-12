Sarà in edicola dal prossimo venerdì 20 dicembre l’ultimo numero dell’anno di Trezerocinque, mensile di basket diretto da Mino Taveri.

Copertina dedicata ad Adrian Banks, filo conduttore di dodici appassionanti mesi vissuti accompagnando le gesta della New Basket Brindisi in Italia come in Europa.

“Il punto più alto del 2019 è stato sicuramente la finale della Coppa Italia a Firenze – dichiara Taveri – momenti che rimarranno indelebili nella storia della pallacanestro della nostra città, le lacrime di Banks confermarono quella sera il legame instauratosi tra il capitano brindisino e la città che lo ospita. Per questo abbiamo scelto lui come veicolo di auguri per le feste che stanno arrivando”.

All’interno di questo numero radiografia di due società gloriose tornate assieme quest’anno nella massima serie e prossime avversarie nel rush finale che attende la squadra di Vitucci, ovvero Fortitudo Bologna e Treviso.

“Con queste due, aggiunte a Roma e a una Virtus Bologna assoluta dominatrice di questa prima parte di stagione, il campionato è decisamente salito di livello – prosegue Mino Taveri – accompagnato da un equilibrio tale da rendere ancora poco interpretabile la corsa verso il primo obiettivo stagionale, ovvero il raggiungimento delle Final Eight di Pesaro del prossimo febbraio. Al momento l’unica squadra certa è quella di coach Djordjevic, tra le altre speriamo possa ovviamente esserci anche l’Happy Casa.”

In questo numero spazio anche a Luca Campogrande, che analizza questa sua prima parte di avventura alla corte di Vitucci, e un appassionante collage fotografico che racconta il 2019 di basket che sta per concludersi. Oltre alle consuete rubriche di approfondimento e analisi di Cordella e Rubino e le sempre interessanti note arbitrali di Antonio Malerba.

Trezerocinque sarà in edicola da venerdì 20 dicembre.