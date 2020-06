Torchiarolo. I Carabinieri della Stazione di Torchiarolo hanno denunciato in stato di libertà un 38enne del luogo, per minacce e danneggiamento. In particolare, l’uomo, dopo essere stato invitato dalla madre ad allontanarsi da casa per i continui dissidi familiari, ha danneggiato del mobilio e si è allontanato proferendo minacce di morte, nonché di incendiare l’abitazione di residenza.