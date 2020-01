Nuovo appuntamento oggi pomeriggio, dalle ore 17.05 sulle nostre frequenze, per la trasmissione Dara Spazio Aperto, condotta in studio da Ferdinando Cocciolo. Una “nuova scommessa” nel nostro palinsesto, che vuole puntare ad un “informazione giusta, corretta, a largo raggio” su ogni problematica e tematica che riguarda la comunità, la città, il territorio.

Trasmissione speciale, con il collegamento in diretta telefonica con il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, nelle scorse ore a Roma in un vertice con il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale sul CIS per Brindisi ( Contratto Istituzionale di Sviluppo). Ma parleremo anche, con Anna Cinti ( Responsabile dell’ Associazione Le Colonne) , della valorizzazione dei beni culturali e del binomio “Turismo – Cultura”, alla luce del progetto “Accogliere ad Arte “.

Per chi volesse fare qualche domanda al primo cittadino, è disponibile la nostra email info@radiodara.it

Redazione Radio Dara