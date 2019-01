Domani, giovedì 3 gennaio, alle ore 11.30, l’Associazione Onlus «Diamo Voce e Volto Agli Invisibili» farà visita al reparto Pediatrico dell’Ospedale Perrino di Brindisi per gli auguri di buon anno a degenti e operatori sanitari e con l’occasione, fedele alla propria mission, donerà un sistema denominato AIRVO 2, umidificatore con generatore di flusso integrato comprensivo di kit alimentazione ossigeno e kit disinfezione oltre che una bilancia di precisione.

Il sistema AIRVO 2 per l’ossigenoterapia è un innovativo ed esclusivo sistema per il trattamento dei pazienti che respirano autonomamente, ma che necessitano di ricevere gas respiratori a flussi elevati, caldi e umidificati, e questo consente di gestire il bambino in reparto risparmiando la ventilazione artificiale.

Da anni l’associazione è vicina alle problematiche sanitarie e puntualmente offre il proprio supporto materiale e morale per alleviare i disagi e le sofferenze delle fasce più bisognose rappresentate dai malati e dagli ospedalizzati.

In questo caso lo strumento tecnico individuato, sentito il parere del primario Dott. Fulvio Moramarco, rappresenterà un valido supporto sotto l’aspetto terapeutico per il reparto dei piccoli malati ricoverati in pediatria.

La donazione è stata possibile grazie ai contributi percepiti dall’ente attraverso la formula del 5×1000.