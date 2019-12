Sabato 21 dicembre, alle ore 18:30, presso il PalaZumbo in Via Libertà 8 a Brindisi, i ragazzi dell’Aipd, Associazione Italiana Persone Down sezione di Brindisi, accompagneranno i giocatori delle squadre Dinamo Basket Brindisi e Juve Trani a “centrocampo” per dare il via alla partita del campionato Regionale di Serie C Silver.

La manifestazione, alla sua terza edizione, è promossa dalla Dinamo Basket Brindisi e sostenuta da ENEL, da sempre attenta alle dinamiche sociali e culturali della città; sarà l’occasione per focalizzare l’attenzione in favore delle persone con sindrome di Down e più in generale sul tema dell’inclusione sociale, coinvolgendo in un grande simbolico abbraccio sportivi, tifosi, operatori e famiglie.

Insieme al materiale informativo dell’Associazione sarà distribuito il “Cioccolato solidale”, il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore dei progetti sostenuti dall’Aipd.

La collaborazione tra la Dinamo Basket Brindisi ed ENEL, in favore dell’Aipd Brindisi, vuole porre l’attenzione sullo sport come strumento efficace di inclusione sociale. Infatti da anni l’Associazione Italiana Persone Down di Brindisi opera per la sensibilizzazione del territorio brindisino su questi temi e lo fa immergendosi nella rete sociale, grazie anche a realtà locali attente e impegnate.

Una giornata all’insegna della solidarietà che, già nelle passate edizioni, ha riscosso un enorme successo ed ha ottenuto un grande riscontro tra i tifosi e gli appassionati presenti, come sempre, fedeli seguaci della Dinamo Basket Brindisi che rappresenta la seconda squadra di pallacanestro della città.

L’Amministrazione Comunale, sempre vicina alle esigenze del mondo del sociale e del volontariato, sarà presente con il Sindaco della Città Riccardo Rossi, l’Assessore alle politiche sociali Isabella Lettori e l’Assessore allo sport Oreste Pinto, mentre per ENEL sarà presente il referente agli Affari Istituzionali per la Puglia, Dott. Angelo Di Giovine.

Ufficio Comunicazione Dinamo Basket Brindisi