L’Ufficio per la Pastorale della Famiglia della Diocesi di Oria – in collaborazione con l’Ufficio Catechistico diocesano e l’Ufficio Liturgico diocesano – organizza la Festa della Famiglia che si terrà domenica 16 dicembre 2018 nel Santuario di San Cosimo alla Macchia in Oria (Br), a partire dalle ore 16.00.

L’iniziativa quest’anno è dedicata al tema “Famiglie e celebrazione eucaristica domenicale”, al cui riguardo relazionerà don Mario Castellano, direttore dell’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto; successivamente diverse famiglie della Diocesi di Oria offriranno la propria testimonianza in merito all’argomento trattato.

Alle ore 18.30 Sua Ecc.za Rev.ma mons. Vincenzo Pisanello, vescovo di Oria, presiederà la santa Messa nella chiesa di San Giovanni Paolo II presso il Santuario di San Cosimo alla Macchia.

Alle ore 19.30 si terrà il Concerto natalizio del Santuario, curato dal maestro Piero Balsamo.

Ufficio per le Comunicazioni sociali e la Cultura della Diocesi di Oria