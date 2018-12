L’Associazione Pro Loco della Città di Latiano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, organizza la VII edizione del Presepe Vivente, che si terrà domenica 30 Dicembre 2018 e domenica 6 Gennaio 2019 a partire dalle ore 18.00 presso l’Ex Convento dei Domenicani, in via S. Margherita 91, sede del Polo Museale della città.

L’associazione reinterpreta questa antichissima tradizione cristiana valorizzando usi e costumi del territorio. La scenografia si avvale dell’ausilio di effetti speciali, utilizzando come cornice il maestoso ex Convento dei Domenicani. Circa un centinaio di persone si prestano come figuranti promuovendo i mestieri di una volta. Non mancano lu scarparu o lu firraru, rispettivamente, il calzolaio ed il fabbro, o affabili donne intente in varie occupazioni, come l’arte del ricamo o di fare la pasta fatta in casa. Ogni scenografia è un preludio alla rappresentazione finale: la Natività.

Questo contesto sarà anche occasione per deliziarsi con pietanze tipiche, lasciandosi trasportare dal ritmo avvolgente della musica popolare e natalizia.

Per maggiori info:

Pro Loco Latiano 0831721096 prolocolatiano@libero.it – www.prolocolatiano.it