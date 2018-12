L’Orchestra Scolastica e il coro dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Brindisi invitano la cittadinanza al concerto di Natale giovedì 20 dicembre, alle ore 19, nella Basilica Cattedrale.

Decennale oramai la consuetudine di augurare un sereno Natale alle famiglie, al personale scolastico e alla cittadinanza attraverso i canti e le note musicali di svariati strumenti (percussioni, xilofoni, congas, timpani, batterie, chitarre, basso, clarinetti, tastiere, fisarmoniche, violini, flauti): momento che rappresenta una delle tappe più attese dell’offerta formativa dell’Istituto brindisino.

Il Dirigente scolastico Maurizio Fino ritiene infatti che sia un’occasione di crescita e di approccio al mondo musicale di tutti i suoi allievi, dai bambini di tre anni ai ragazzi di tredici.

Fiore all’occhiello dell’Istituto è l’orchestra della scuola media Pacuvio, diretta dal maestro Artur Xheraj e composta dal gruppo di pianoforte (Simonetta De Vincentis), di violino (Maria Punzi), percussioni (Giuseppe Carrozzo), chitarra (Sergio Chiarito), clarinetto (Luigi Saponaro), fisarmonica (Angelo Pignatelli), violoncello (Daniele Lunedì) e flauto traverso (Artur Xheraj).

In apertura si esibisce il coro della scuola dell’infanzia con i brani “Happy Christmas”, “Marcia dei re” e “Tritsch tratsch Polka”. Poi le toccanti note di “Imagine”, interpretato dal coro della scuola media (composto da sessanta ragazzi); quindi di “I will follow him” e “Oh happy day” del coro delle prime classi della Pacuvio guidato dal professor Diego Gira. A seguire l’orchestra esegue un “Medley di Natale”.

E’ il turno quindi del coro della scuola primaria, ben 130 bambini insieme che cantano “White Christmas”, “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”, “Natale è festa”, “E’ la notte di Natale” e “Buon Natale se vuoi”.

Per chiudere i giovanissimi musicisti salutano e augurano buone feste con il tradizionale “Jingle bells”.

In ultimo – non si può dire altro, in quanto si tratta di una gradevole sorpresa -, è in scaletta un intermezzo tutto da scoprire, che potrà farlo solo chi sarà in Cattedrale giovedì sera, 20 dicembre, alle ore 19.

Il concerto è presentato dalla professoressa Marialuisa Pastorelli.

Si ringrazia per l’ospitalità e disponibilità il parroco della Cattedrale, don Mimmo Roma.

COMUNICATO STAMPA ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA CHIARA