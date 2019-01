Il gruppo “WHITE SOUND” ,di alta qualità canora, con l’interpretazione di brani che rappresentano il GOSPEL per eccellenza, partendo dalle origini di musica religiosa Afro-Americana, fino ai funkeggianti ritmi moderni tramite arrangiamenti brillanti, spumeggianti, entusiasmanti e d’atmosfera con il sicuro coinvolgimento del pubblico, vi proporranno un repertorio che spazia dai classici ai brani moderni riarrangiati in chiave gospel.

Arrangiamenti brillanti, coreografie spumeggianti e melodie entusiasmanti , contraddistinguono il repertorio proposto dai “WHITE SOUND GOSPEL”, grandi successi musicali, ricercati ed emozionanti tra i quali:

I WILL FOLLOW HIM (tratto dal film Sister Act),la classica OH HAPPY DAYS, l’emozionante HALLELUYA, e poi ancora HE REIGN, SOMEBODY TO LOVE,AIN’T NO MOUNTAIN, I BELIEVE I CAN FLY,ALL I WANT FOR CHRISTMAS, CAROL OF THE BELLS, SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN, VICTIMS, JOYFUL JOYFUL, HAPPY, JESUS WHAT A WONDERFUL CHILD e tanti altri di sicuro coinvolgimento .

Produzione artistica e organizzazione di Lab Communications di Concetta Renna.

L’evento è promosso dal Comune di Carovigno.