Dimostrazioni, esibizioni, sana alimentazione, prevenzione, volontariato e ballo con le Associazioni e il Comune nella festa “SPORT, SALUTE E BENESSERE” che si terrà domenica 8 settembre in Piazza Marconi e nelle vie limitrofe, a partire dalle ore 18, patrocinata da CONI Puglia e CSI Puglia.

Tanti i motivi per partecipare: dimostrazioni sportive e sociali, prove aperte al pubblico, postazione dove poter assaggiare piatti con prodotti a km0 e momenti di confronto con medici e professionisti. Ed ancora, stand con prodotti biologici e realizzati con materiali naturali.

La festa, infatti, si pone le seguenti finalità: offrire una panoramica delle attività sportive e sociali, sensibilizzare la cittadinanza sul tema del volontariato, della promozione della salute.

Le società e le associazioni sportive che hanno aderito all’evento porteranno in piazza, dalle ore 18, per poi alternarsi sul palco dalle ore 21, esibizioni e dimostrazioni ma anche prove gratuite delle varie discipline sportive: arti marziali, danza, atletica, basket, volley, calcetto, difesa personale, fitness, softair e bocce.

Durante la festa sarà possibile conoscere le attività delle associazioni di volontariato Croce Rossa, Avis e A.I.M.I. ( Associazione Italiana Massaggio Infantile). Dalle 19 alle 20 sarà, infatti, possibile partecipare alle dimostrazioni di Primo Intervento nonché di Disostruzione delle vie aeree con la Croce Rossa. La locale AVIS sarà impegnata, invece, a promuovere e sensibilizzare alla donazione del sangue, mentre l’insegnate A.I.M.I. Angelica D’Urso, presenterà i benefici del massaggio infantile.

All’interno della manifestazione troverà spazio la tavola rotonda “Sport è Salute” con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo. Dalle ore 20 alle ore 21 sul palco di Piazza Marconi si confronteranno Giacomo Leone ( vincitore della maratona di New York nel 1996, Consigliere Nazionale CONI e Consigliere Federale FIDAL), il dott. Giuseppe Stano ( Cardiologo ASL di Brindisi), la dott.ssa Vittoria Candita ( Biologa, Nutrizionista e Personal Trainer) e Nicola Simonetti ( Ballerino professionista). La buona salute, infatti, passa anche per la pratica sportiva e diventa, perciò, necessario conoscere il parere degli esperti di settore che saranno presenti a questo appuntamento per spiegare come svolgere l’attività fisica nel modo corretto a seconda dell’età e delle particolari esigenze di ciascuno e soprattutto l’alimentazione da seguire partendo dalla Dieta Mediterranea. Modera l’incontro Fabrizio Barletta.

Seguiranno i saluti del sindaco Giovanni Allegrini e della Consigliera Comunale Angela Martucci che consegneranno alle associazioni gli attestati di ringraziamento.

Un ruolo di primo piano è riservato, infatti, all’Alimentazione con la partecipazione delle attività di ristorazione che prepareranno pietanze con prodotti a km0. Nelle diverse postazioni si potranno assaggiare i cibi sapientemente preparati degli chef Giuseppe Palmisano del Ristorante “Materia Prima” e dello chef Antonio Nigro del Ristorante “Essenza” con la collaborazione dello store del Frantoio “Santoro”, nonchè i centrifugati di frutta del “Caffè Marconi”.

Un’area dedicata al biologico sarà gestita, infine, da A.P.S. Trullo Sociale.net con lo zafferano di San Michele, Azienda Agricola Monaco con Legumi e Olio, Sasinerba con la cosmesi naturale e Pea.Dè con oggetti fatti di materiale riciclato.

“Il nostro Comune, con questa manifestazione – sottolinea la Consigliera Comunale Angela Martucci, con delega alle Politiche Giovanili e alle PPOO, proponente l’iniziativa – vuole costruire attorno allo sport alcune idee semplici: lo sport è cultura, cultura dello sviluppo individuale e cultura della salute. Vuol dire, inoltre, educazione e rispetto, quei valori che trasmettiamo ai ragazzi e ai bambini che praticano un’attività agonistica. Lo sport, infine, è valorizzazione del tempo libero, quel tempo che serve per apprendere e fare esperienze di crescita. Per queste ragioni è molto importante celebrare e promuovere lo sport a tutte le età che vuol dire benessere lungo l’intero arco della vita.”

PARTNER: CONI Puglia, CSI Puglia, Body & Soul – Silfide, Centro Studi Danza Chiara Lanzafame, A.S.D. Gioventù San Michele, Eurosport San Michele, A.S.D. Fuego Latino, 22° S.A.T., Associazione Bocciofila San Michele, Red Davil’s, Taekwondo Team Prete, Associazione Runners San Michele, Just For Dansing Amalia Attorre, AVIS, Croce Rossa, A.I.M.I., Pro Loco San Michele Salentino, Materia Prima, Essenza, Frantoio Oleario Santoro, Monaco Rocco, A.P.S. Trullo Sociale.net, Caffè Marconi, Pea.Dè, Sasinerba.

Il programma completo della Festa è sul portale www.comune.sanmichelesal.br.it o sulla App istituzionale MySanMicheleSalentino