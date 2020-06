Una vera e propria gara di solidarietà ha riunito in questi mesi cittadini, associazioni, aziende, enti pubblici e privati per sostenere la lotta contro il Coronavirus negli ospedali e nelle altre strutture della provincia e dimostrare vicinanza, soprattutto ai pazienti.

“Sono state tante le donazioni di beni e denaro di diversa entità – commenta il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone – e ogni contributo è stato fondamentale: voglio esprimere il mio ringraziamento a tutti quelli che hanno supportato la sanità brindisina durante la fase dell’emergenza. Uno straordinario gesto di appartenenza alla comunità”.

Fin dall’inizio si è avviata una collaborazione spontanea tra cittadini e dipendenti Asl (Ufficio Comunicazione, Area Tecnica, Farmacia) che hanno supportato le richieste di informazioni riguardo ciò che era più utile donare e le modalità per farlo. Sono stati donati ventilatori polmonari, un’apparecchiatura digitale portatile per l’esecuzione dei radiogrammi, broncoscopi, ecografi, termoscanner, saturimetri, letti elettrici, defibrillatori, fonendoscopi, bio-barelle, monitor, smart tv e tablet, dispositivi di protezione individuali (anche artigianali), kit sierologici, sanificatori.

Le donazioni in denaro, singole o tramite raccolta fondi, hanno superato la cifra complessiva di 57mila euro, a queste si aggiungono quelle eseguite da molti brindisini sul conto della Protezione Civile attivato dalla Regione Puglia. Altri hanno contribuito con omaggi e azioni simboliche di riconoscenza nei confronti di tutti gli operatori sanitari. Per questo la Asl vuole ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ad affrontare e superare l’emergenza, scusandosi se qualcuno non è stato citato.

ISTITUTI BANCARI E IMPRESE: Banca di Credito Cooperativo di Erchie, Banca d’Italia, Banca Intesa San Paolo, AbbVie srl, Auto Simeone Srl, Avio di Brindisi, Azienda agricola “Pezzaviva”, Azienda “Saponaro Concimi”, BCG Boston Consulting Group, Cantine Due Palme, Chemgas, Cral Jindal Films, Distante srl, Domus Cafè (Tuturano), Eco Impresa-Gruppo Riccoboni, Elettrocar Santacroce, Enel, Eni, Bsg e Cral Petrolchimico, Fastweb, Gamma Group Srl di Cellino San Marco (raccolta fondi sostenuta da Al Bano Carrisi), Cav. Renzo Scandiuzzi per il tramite della Società “Scandiuzzi Steel Constructions Spa” e del suo referente su Brindisi Ing. Parisi Nicola; Famiglia Martina per il tramite della Società “Gamma Group Srl”, avv. Paolo Leccisi per il tramite della Società “Cantina Sampietrana”; Famiglia Protopapa per il tramite della Società “Cmv Srl”; Pierangelo Pinto e Giuseppe De Marco per il tramite della Società “Jap Store”; Roberto Casale per il tramite della Società “Vegetabl e linea agricola Srl”; Curto Daniele ed Omar Rollo per il tramite della Società “Crono Srl affiliato Coop Alleanza 3.0”; Famiglia Agrimi per il tramite della Società “L’isola del fresco”; Simone Acquaviva per il tramite della società “Cam Mercedes Benz Lecce”; Famiglia Rizzo per il tramite della società “Coffee Bet Di Maiorano Cinzia”; Domenico Padula ed Emila Blasi), Gruppo Stamplast spa Roma, Iap srl (Oreste Vantaggiato), Imprenditori oleari Nicola Pantaleo di Fasano e Dino Marseglia di Ostuni, Impresa Fratelli Barretta e propri dipendenti, Masi Azienda casearia ostunese Biancaostuni, Menarini spa, Msd Italia, Nando Marino (concessionario della BMW e presidente della New Basket Brindisi), Nicolaus Tour srl, Pizzeria Cucinelli di Corso Roma, Pro Medicare srl, Sanofi Italia spa, Soave srl, Scommettendo Srl di Ceglie Messapica, Telecom Italia, 3D Makers,

GLI ENTI E LE ISTITUZIONI: Comune di Brindisi, Comune di Francavilla Fontana, Consorzio ASI Brindisi, Comando Carabinieri, Luogotenente C.s. Antonio Giaimis, Comando Guardia di Finanza, Poste Italiane – dipendenti della provincia di Brindisi, Questura, STP Brindisi, Vescovo di Brindisi con don Mimmo Roma, Padre Enzo e Suor Agnese, Vigili del Fuoco Comando provinciale.

LE SCUOLE: ITT Giorgi di Brindisi, Liceo Marzolla-Simone-Durano di Brindisi.

LE ASSOCIAZIONI E LE FONDAZIONI: Ada, Adisco sezione di Brindisi (Lina Bruno), Adoc, “Il Cuore di Antonio Bianco a braccia aperte” (Torre Santa Susanna), AMMI sezione di Brindisi (Maria Grazia Cassiano Rizzo), Associazione culturale Francesco Marco Attanasi onlus, Associazione Legalità e sicurezza Brindisi, ARCI Brindisi, Asd Uno di Noi, Club Soroptimist di Brindisi, Comitato Consultivo misto Asl BR (Flavio Dipietrangelo), Comitato Covid-19 “San Vito dei Normanni città solidale”, Consulta Politiche sociali di Torre Santa Susanna (Lucrezia Morleo, Giuseppina Scarano), Coop Oltre l’Orizzonte, Csv Brindisi e Lecce, Cuore di Donna, Gli amici del Fantacalcio, Fratellanza Popolare Croce d’Oro con associazioni sportive, culturali e di volontariato di San Vito dei Normanni, Gruppo “Stuccati a casa”, Impresa Mamma, Inner Wheel Porta d’Oriente, Jonathan, Lions Club Brindisi, L’unione fa la forza di Brindisi, Fondazione Puglia per la vita (Al Bano e Massimo Ferrarese), Napoli Club Brindisi, Rafforziamo la Terapia intensiva ed Emergenze di Brindisi (nata per raccolta fondi), Ricetrasmissioni Cb Brindisi, Rotary Brindisi Appia Antica (Dario Stomati, Luigia Massarelli), Rotary club Brindisi (Mario Criscuolo), Rotary club Brindisi Valesio (Silvana Libardo e Francesco Serinelli), Team Fuorisoglia di Francavilla Fontana ((raccolta fondi sostenuta da Glcars, Cribel, Fontana Service, Emmeti Communication, Bd Commerciale, Officine Andriulo, Edilizia Conte, Bosch Car Service Palumbo, Petali di Rose, All Creation, Agenzia d’Ambrosio Axa).

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SINDACATI: Agifar Brindisi Sezione Marcello Totaro, ANCE Brindisi, Associazione Nazionale Magistrati – sezione distrettuale di Lecce-Brindisi-Taranto, Cassa Assistenza dei Comandanti, Cgil Brindisi, Cisl Taranto-Brindisi, Federfarma Brindisi, Feder Manager Puglia, Fials Brindisi, Informatori scientifici del Farmaco e del Parafarmaco, Ordine dei Dottori Commercialisti Brindisi, Uil Pensionati.

I PRIVATI: Luca Agnello, Daniela Alò, Vito Barletta, Stefania Bianchi, Piero Bianco, Costantino Campana, Roberto Campanella, Marcella Camposeo, Viviana Carbonella, Carlo Carlucci, Fabio Castrignano, Giuseppe Cavaliere, Gabriella Chionna, Gianni Colletta, Pietro De Marco, Antonia D’Agostino, Domenico Di Rocco, Pierpaolo Epicoco, Nicoletta Fabio, Roberto Fedele, Massimo Ferrarese, Antonio Fumisetto, Mariarita Guaragnone, Francesco Guglielmi, Francesca Giudice, Gabriele Grassi, Anna Maria Ligorio, Benedetta Maffei, Claudio Maffei, Antonio Marano, Vittorio Marini Gio, Crescenza Masi, Lorenzo Massagli, Luca Mazzotta, Maria Mazzotta, Roberto Nardelli, Walter Papetti, Mario Pedio, Rita Petrosillo, Andrea Pietanza, Barbara Pignataro, Giacomo Poluzzi, Paolo Quaranta, Cataldo Saracino, Annarita Spagnolo, Angelo Stiffi, Vito Termite, Rossella Travaglini, Maristella Vinci, Antimo Vitale, on. Luigi Vitali, Giammarco Zullino.

