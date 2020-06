I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno dato esecuzione dell’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa ieri dal Tribunale di Brindisi, nei confronti di un 43enne del luogo, per maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento scaturisce da un’attività d’indagine espletata dai militari operanti a seguito di denuncia presentata da una 31enne del luogo, compagna dell’uomo, vittima, suo malgrado, di continui maltrattamenti subìti in maniera continuativa da circa 15 anni, a seguito dei quali i Carabinieri nel mese di maggio u.s. avevano effettuato un intervento presso il suo domicilio, constatando le evidenze dei maltrattamenti appena posti in essere.