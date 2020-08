Compra acido muriatico in negozio di casalinghi e lo getta addosso al compagno che l’attendeva in auto.

E’ accaduto poco dopo le 19.00 di oggi in Via Pace Brindisina.

L’uomo, R.A., 52 anni, ha riportato gravi ustioni ed è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Perrino di Brindisi.

Sul fatto indagano gli agenti della Squadra mobile della Questura di Brindisi che, per far piena luce sulla vicenda, hanno acquisito le riprese delle telecamere delle attività commerciali presenti in zona.

Dopo l’atto della compagna, l’uomo sarebbe corso fuori dalla vettura per chiedere aiuto in un negozio di casalinghi.

Sul posto sono intervenuti il 118, polizia e carabinieri che hanno bloccato la donna.

Il marito è stato portato in codice rosso al Perrino di Brindisi e le sue condizioni sono preoccupanti. In ospedale anche la donna con ustioni alle mani. A quanto si è appreso, sono scattate per lei le procedure anti covid perché alla donna è stata rilevata una temperatura corporea elevata.