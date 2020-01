Mesagne. Sorpresi con sostanza stupefacente, arrestati.

I Carabinieri della Stazione di Mesagne, unitamente all’unità cinofila antidroga di Modugno (BA), a conclusione degli accertamenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 30enne e una 42enne, entrambi del luogo. Nello specifico, i militari operanti hanno proceduto a perquisizione personale e domiciliare, rivenendo all’interno di un barattolo custodito nella credenza:

– 20 gr. circa di cocaina e sostanza da taglio (Magnite), tra cui due dosi già confezionate;

– 1 bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

A Francavilla, i Carabinieri del N.O.R. hanno denunciato un minore, domiciliato presso una locale Comunità, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel particolare, lo stesso è stato sorpreso a cedere a terzi 1,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo Hashish. Successiva perquisizione personale a carico del denunciato, consentiva il rinvenimento di ulteriori gr. 6,3 di analoga sostanza stupefacente, occultata all’interno di un pacchetto di sigarette.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.