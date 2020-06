La Camera di Commercio di Brindisi interviene a favore delle imprese della provincia per fronteggiare la grave crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Giunta camerale, infatti, ha deliberato l’avvio di iniziative finalizzate sia a garantire, nel breve-brevissimo periodo, l’esigenza di liquidità alle imprese, specie alle più piccole, sia a garantire, nel medio periodo, la cosiddetta “ripartenza” o ritorno ad una “nuova normalità” fatta di digitale e cambiamenti nei modelli organizzativi e di business, di nuove competenze, di nuove professioni.

Tutto ciò mettendo da subito a disposizione proprie risorse finanziarie per oltre 200 mila euro, ulteriormente integrabili in base alle richieste che proverranno dalle imprese del territorio e, naturalmente, con programmi che si integrano con i recenti provvedimenti governativi e regionali varati a tal fine.

Tre le linee di intervento che metterà in campo la Camera di Commercio di Brindisi attraverso voucher alle MPMI.

Il primo intervento è finalizzato a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria per la gestione aziendale. Saranno concessi contributi a fondo perduto per l’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti e sui fidi bancari per esigenze di liquidità, consolidamento delle passività a breve e investimenti produttivi.

Il secondo intervento è finalizzato a favorire la digitalizzazione delle imprese, partendo dalle medie e piccole realtà, accompagnandole nella transizione e rivoluzione digitale. Saranno concessi contributi a fondo perduto per l’acquisto di beni e servizi tecnologici (consulenza e formazione) rientranti nella categoria “Impresa 4.0”, nonché per sistemi di smart working e telelavoro, piattaforme di e-commerce,robotica, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva e stampa 3D, internet of things, cloud, cyber security e business continuity, big data, intelligenza artificiale, blockchain, realtà aumentata e realtà virtuale, simulazione ed integrazione, ottimizzazione della supply chain, ERP e CRM, soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita, connettività a Banda Ultralarga, che sono solo alcuni degli argomenti chiave della rivoluzione digitale e della ripartenza!

Il terzo intervento è finalizzato a supportare e favorire, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, l’adozione in azienda delle misure di sicurezza anticontagio da Covid-19 (attività di sanificazione, acquisto di dispositivi di protezione individuale, installazione di barriere, divisori negli ambienti di lavoro, cartellonistica e segnaletica, copertura assicurativa accessoria), nonché ad incentivare la partecipazione delle imprese del territorio a interventi formativi legati allo sviluppo delle competenze organizzative, gestionali e digitali. Tanto al fine di garantire la salute dei lavoratori e dei cittadini, salvaguardando l’operatività delle imprese ed il mantenimento dei livelli occupazionali.

A partire dal 19 giugno i bandi saranno pubblicati sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Brindisi http://www.br.camcom.it/ nell’apposita sezione #startBrindisi

Le domande di partecipazione ai bandi possono essere presentate a partire dalle ore 8.00 del 26/06/2020