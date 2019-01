Ecipa – in RTS con Innova.Menti – per l’anno formativo 2018/2019 attiva n. 4 corsi OSS gratuiti, di cui 2 per la sede di Brindisi e 2 per la sede di Campi Salentina (LE).

Sarà attivo da lunedì 7 gennaio 2019 il Bando di selezione per partecipare ai corsi di Qualifica Operatore Socio Sanitario finanziati dalla Regione Puglia mediante Avviso 1/FSE/2018 (POR Puglia FESR FSE 2014-2020 Avviso Pubblico 1/FSE/2018 D.D. 59 del 24/01/2018 BURP n. 17 del 01/02/2018 – Estremi di approvazione: D.D. 864 del 03/08/2018 Burp. n. 107 del 16/08/2018 – Codice XZT5QM8).

Per ciascun corso saranno pubblicati: Regolamento delle prove di selezione, Bando di Selezione e Domanda di ammissione alle prove di selezione.

Tutti i documenti saranno scaricabili dai siti degli enti partner dell’RTS: www.ecipabrindisi.it e www.innovamenti.it

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi presso lo sportello informativo attivo presso la sede formativa (Viale Belgio n. 30) nei giorni e orari indicati sui Bandi o contattare i recapiti telefonici 0831/575694 – 0831/431772.