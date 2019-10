ECIPA propone per l’anno formativo 2019/2020 il corso gratuito per la Qualifica di “Impiantista idro termo gas” finanziato dalla Regione Puglia in esito all’Avviso 5/FSE/2018 (Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari”) mediante POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse VIII – Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani”.

Con Determina Dirigenziale n. 638 del 06/06/2019 pubblicata sul Bollettino regionale n. 65 del 13/06/2019, la Regione Puglia approva ed autorizza ad ECIPA l’avvio del corso in oggetto: 900 ore di formazione altamente professionalizzanti per la figura professionale di “Operatore/operatrice dell’installazione, manutenzione e riparazione degli impianti idrico-sanitari, termici, di climatizzazione, di refrigerazione e gas“, figura repertoriata tra le Qualifiche riconosciute dalla Regione Puglia n. 460 e validata in tutto il territorio nazionale.

Le 900 ore di formazione, da svolgersi nella durata massima di un anno, saranno suddivise in:

450 di teoria e sperimentazioni laboratoriali presso la sede formativa di Ecipa;

360 ore di stage presso aziende convenzionate con il nostro ente di formazione ed ubicate nel territorio pugliese;

90 ore di stage presso aziende di impiantistica ubicate presso la regione Basilicata, in particolare tra Matera e dintorni.

Al termine dell’intero percorso di formazione gli allievi saranno preparati per sostenere un ESAME DI QUALIFICA dinanzi ad una Commissione appositamente composta.

Obiettivo è il riconoscimento professionale di abilità, conoscenze e competenze altamente tecniche ed in linea con gli standard richiesti oggi dal mondo del lavoro.

Ecipa cercherà di creare opportunità ed occasioni per gli allievi più talentuosi grazie ai numerosi partner, docenti professionisti ed esperti del settore coinvolti nelle attività.

Punto di forza del progetto è certamente il valore che ECIPA ha voluto offrire alla rete di partenariato realizzando un vero e proprio circuito di valore nel settore edilizia ed impiantistica, non solo a livello brindisino, al fine di offrire agli allievi grandi opportunità di crescita professionale e possibili ricadute occupazionali dopo l’acquisizione della Qualifica.

Potranno accedere alla selezione per la partecipazione al corso, i candidati siano in possesso delle seguenti caratteristiche:

abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti;

fino ai 35 anni d’età;

disoccupati o inattivi;

residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia;

militari congedati (sarà data attuazione alla convenzione operativa tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in materia di formazione professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei militari volontari congedandi e congedati stipulata in data 02 luglio 2014 in virtù della quale i corsi di formazione professionale, finanziati sull’intero territorio regionale sono fruibili dai militari congedati in misura riservata non inferiore al 15% dei posti disponibili).

Accertati i requisiti formali, il processo di selezione sarà finalizzato a rilevare e valutare le eventuali esperienze pregresse nel settore e le predisposizioni ed attitudini nell’ambito del percorso proposto, nonché la motivazione alla frequenza.

Tutti gli interessati potranno reperire le informazioni necessarie per la presentazione delle domande di partecipazione alle prove di selezione sul sito internet www.ecipabrindisi.it o la pagina facebook Ecipa Brindisi.