Per le esigenze legate all’approvvigionamento di beni di prima necessità e le informazioni sui servizi attivi è possibile contattare l’ufficio Servizi sociali allo 0831.776065 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 15 alle 18.

In collaborazione con l’Auser e la Caritas vicariale è attivo il banco alimentare e il servizio di consegna di pasti a domicilio.

Servizio domiciliare per l’approvvigionamento alimentare di beni primari e di medicinali. Le persone prive di riferimenti parentali, che per ragioni di salute o altre cause non possono spostarsi dalle proprie abitazioni neppure per i motivi consentiti, possono contattare: l’associazione di Protezione Civile “S.E.R. Mesagne” al numero 328.6516718 e all’indirizzo ass.radiocb@libero.it per prenotare l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità; l’associazione “Croce Amica” ai numeri 0831734840 e 392.1322335 per l’acquisto dei medicinali su prescrizione medica; si può inviare una mail a croceamicamesagne@gmail.com. Dalle ore 8 alle ore 10 gli operatori volontari acquisiranno la lista dei beni da acquistare e dei farmaci necessari, insieme al denaro occorrente.

Raccolta fondi proemergenza Covid-19. E’attiva la raccolta fondi utile a garantire l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità in favore delle fasce più deboli della comunità locale. Le donazioni potranno essere effettuate utilizzando l’Iban della Caritas vicariale – IT27P0760115900001029179791, Poste Italiane – preferibilmente senza recarsi agli sportelli ma effettuando l’operazione per via telematica; la causale da specificare è “Raccolta fondi pro-emergenza Covid-19”.

“Una voce amica”. E’ il servizio di sostegno psicologico gratuito rivolto alle persone che vivono questo momento di forzato isolamento sociale in stato di particolare disagio emotivo. Si possono contattare, con chiamata o videochiamata, i seguenti psicologi professionisti: Alessandra Lucia Campana al 333.6093007 tutti i giorni, senza limiti di orario; Valentina Gatti al 347.4846379 tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19; Alessia Catalano al 347.9187929 dal lunedì al giovedì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20; Anna Rita Del Vecchio al 349.6714399 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12.