La sezione Avis “Stefano Beccarisi” di Mesagne (Br) raccoglie l’appello urgente lanciato dal Centro Trasfusionale dell’ospedale “Perrino” di Brindisi e lancia due appuntamenti con le donazioni del sangue.

Il 2018 comincia con la donazione di sabato 13 gennaio: dalle ore 8 alle 12 un’autoemoteca sarà presente presso l’ospedale “De Lellis” in prossimità dell’ex ingresso di via Labanchi per raccogliere quante più sacche possibili per soddisfare l’emergenza di sangue registrata dal Centro.

“L’anno inizia in salita: per questo, è fondamentale che ci sia una rapida risposta all’appello del Centro Trasfusionale – fanno sapere dall’Avis – I soci e chi è interessato a donare per la prima volta potrà farlo in occasione della donazione di sabato 13 gennaio o in quella di domenica 28 gennaio.

Ricordiamo sempre che “Dona sangue . Dona vita” è molto più di un semplice slogan, ma un motto per chi crede nella solidarietà.

Per donare bisogna avere una età compresa fra i 18 ed i 65 anni, pesare almeno 50 kg, essere in buone condizioni di salute e condurre uno stile di vita senza comportamenti a rischio, non aver assunto alcun farmaco nell’ultima settimana (antidolorifici e aspirine). In occasione di donazioni mattutine, è richiesto arrivare alla sede della raccolta digiuni o con al massimo un caffè zuccherato e qualche biscotto o fetta biscottata. Da evitare latte e suoi derivati.

Necessario presentarsi presso la sede della donazione muniti di tessera sanitaria.

COMUNICATO STAMPA