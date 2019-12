In questi giorni di mobilitazioni abbiamo riscoperto valori e identità fino ad ora soffocate da una politica disgregativa, che pone l’odio e la guerra tra i più poveri come strumenti utili per accaparrare consenso. Da Nord a Sud migliaia di persone si sono mobilitate per dire basta. Proprio il Sud, che per anni è stato il soggetto principale di una politica denigratoria decide di difendersi, di rialzare il capo e di partire all’attacco.

Siamo spinti dalla voglia di poter creare una discussione concreta con tanti studenti e lavoratori pensanti che, per ovvie ragioni, non sono ad oggi rappresentati da questo modo di fare politica.

Riteniamo necessario più che mai dare un segnale di forza, dimostrare che un’alternativa è possibile e questa alternativa non può che partire dal basso, senza slanci di alcun tipo, mossi semplicemente dalla voglia di poter dire la nostra!

Per questo scenderemo in piazza, insieme ai cittadini e alle singole realtà che si riconoscono nei valori fondanti della nostra Costituzione, domenica 22 dicembre 2019 per una manifestazione provinciale con concentramento in Piazza Vittorio Emanuele II (piazza Monumento) a Francavilla Fontana alle ore 18:00, con l’obiettivo di realizzare un contenitore di idee e condividendo all’interno proposte e valori.

Nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto. Vogliamo che sia un flash mob trasversale, che coinvolga tutti, senza colori politici, ma solo con la voglia di manifestare pacificamente in nome di una politica più seria, lontana da parole d’odio, razzismo, sessismo e fake news. Stretti come Sardine e col sorriso.

Rispondiamo a chi dice “prima gli italiani” con “prima le idee” portando in piazza un libro combattendo odio e paura con inclusione e cultura!

Invitiamo inoltre la stampa tutta a seguire da vicino la manifestazione di Giorno 22 dicembre.

“Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.” (Antonio Gramsci)

Link all’evento: https://www.facebook.com/events/782048472311790/

I nostri contatti:

-Facebook: Le Sardine Brindisine

-Instagram: @sardine.francavilla

-email: sardinefrancavilla@gmail.com

Le Sardine Brindisine