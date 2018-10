Sta per partire a Brindisi il corso biennale di alta specializzazione in “Gestione delle strutture turistico- ricettive e l’innovazione strategica per lo sviluppo dell’offerta nei segmenti mice, luxury e turismo sportivo” che costituisce l’offerta formativa della Fondazione dall’ITST, l’Istituto Tecnico Superiore per l’industria dell’ospitalità e del Turismo, realizzata in collaborazione con l’università Università di Bari Aldo Moro e cofinanziata dalla Regione Puglia e dal MIUR. Il percorso formativo, inoltre, vanta il sostegno del mondo imprenditoriale.

In genere, poiché altamente specializzate, le figure professionali che vengono fuori da questi percorsi formativi riescono a trovare un’occupazione. Secondo l’ultimo monitoraggio INDIRE 2018 il placement, per i ragazzi in uscita dal biennio, è all’82,5%, come sottolinea il presidente della Fondazione ITS Turismo Giuseppa Antonaci.

Il Tecnico Superiore gestisce in maniera innovativa le imprese turistico- ricettive e le organizzazioni pubbliche e private che erogano servizi turistici, interpretando la scienza e l’arte dell’ospitalità d’eccellenza.

Valorizza l’italian way of life, contribuisce a creare un’offerta turistica integrata, unica attraverso eventi culturali e sportivi, enogastronomici, congressuali e del luxury wedding. E’ un professionista capace di utilizzare tecnologie digitali per l’analisi e l’elaborazione dei dati, pianifica strategicamente eventi nei segmenti del MICE, del luxury e del turismo sportivo.

Destinatari sono giovani e adulti in possesso di diploma di Istruzione Secondaria Superiore. Sono previste prove di selezione per l’ammissione al corso che durerà 2 anni e che inizierà a fine ottobre, per un totale di 2000 ore (880 di stage- 1120 di formazione)

Durante il corso si imparerà a organizzare una struttura turistico- ricettiva, analizzare e monitorare il fenomeno turistico e il territorio di riferimento, definire azioni di marketing, progettare e predisporre offerte turistiche integrate “Sport e MICE”, attuare politiche di fidelizzazione con il cliente, gestire il personale e i rapporti con i fornitori

La sede del corso è l’ex Convento di Santa Chiara a Brindisi

Il bando di selezione e la domanda di ammissione alla elezione sono scaricabili su www.itsturismopuglia.gov.it

La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro il 13 ottobre