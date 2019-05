La Lega di Salvini è il primo partito in provincia di Brindisi. E’ questo il risultato delle elezioni per il rinnovo del parlamento europeo del 26/05/2019.

In Puglia e nella circoscrizione meridionale, invece, è il M5S ad avere lo scettro del partito più votato pur perdendo gran parte dell’elettorato. Nella nostra regione i grillini passano dal 45% ottenuto alle politiche del 4/3/2018 al 26% di oggi. Voti riversati quasi totalmente ai leghisti (che passano dal 6% al 25%).

Il PD tiene bene in Puglia e nella provincia brindisina (+4% rispetto alle politiche del 2018) mentre Forza Italia perde consensi pur conseguendo percentuali maggiori rispetto al resto d’Italia. Bene anche Fratelli d’Italia, forte dei consensi di Raffaele Fitto. Anche “+Europa” gode di un discreto successo tra gli elettori pugliesi e di Brindisi e provincia.

Sul fronte delle preferenze, il più suffragato il provincia di Brindisi è il nordista Matteo Salvini (11.126 voti) seguito da Maria Chiara Gemma (M5S, 7.881), Silvio Berlusconi (FI, 5.882), Elena Gentile (PD, 5.124), Andrea Caroppo (Lega, 4.565), Ilaria Antelmi (Lega, 4488), Raffaele Fitto (FdI, 4.447), Giorgia Meloni (FdI, 3876).

Di seguito i dati elettoriali:

PROVINCIA DI BRINDISI

REGIONE PUGLIA

Italia, Circ. IV: ITALIA MERIDIONALE

ITALIA