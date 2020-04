In questi giorni di grande difficoltà non potevamo rimanere solo a guardare. FIKA è prima di tutto i suoi clienti, siamo un’azienda Italiana, Pugliese ma soprattutto Salentina e davanti alla gravità dell’emergenza che ha colpito il paese e che si ripercuoterà nel settore dei pubblici esercizi, soprattutto Bar e Ristoranti, ci sentiamo in dovere di ripagare la vostra fiducia per farvi ripartire alla grande.

Nelle prossime settimane è prevista una graduale riapertura delle attività, ma sappiamo benissimo che il ritorno alla normalità non sarà immediato e gli aiuti finanziari decisi dal governo coprono solo in parte le effettive esigenze delle imprese che si ritrovano a fronteggiare da sole gli innumerevoli costi di riavvio.

FIKA aveva previsto all’inizio dell’anno un investimento strutturale di circa 500.000 euro ma eventi imprevedibili ci portano a cambiare le nostre priorità e a dirottare parte di questi fondi per contribuire al riavvio delle vostre imprese.

Con l’iniziativa #RipartiamoInsieme vogliamo concretamente essere al vostro fianco garantendovi fino a 1.000 euro di incassi derivanti dalla vendita della nostra gamma prodotti. Tale iniziativa la rivolgiamo principalmente ai nostri clienti sperando che il nostro contributo possa farli ripartire con una speranza in più e vogliamo comunque estenderla a tutte quelle attività che vorranno entrare a far parte della famiglia FIKA.

Se ci si aiuta concretamente nel presente, sarà più veloce ricostruire il futuro.

Alessandro Maggio







Vice Presidente FIKA

Vice Presidente FIKA