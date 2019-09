Dopo l’ottimo riscontro dei singoli “Ti amo, ti odio”, “Dove sei” e sulla scia del successo di hit virali che hanno ricevuto milioni di stream su Spotify e visualizzazioni su YouTube come “Per sempre”, e “Solo te e me”, entrambe certificate disco d’oro dalla Fimi, GionnyScandal è pronto per un nuovo capitolo in musica presentandosi in una veste completamente inedita e rinnovata nelle sonorità e nei testi, portando per la prima volta in Italia il genere Emo Trap con “Black Mood”, il nuovo album uscito per Virgin Records lo scorso 6 Settembre.

Il nuovo Cd sarà presentato a Brindisi, presso la Feltrinell Point di Corso Umberto I, 113 mercoledì 11 settembre, alle ore 18.30, in un Firmacopie dove GionnyScandal incontrerà i fans per firmare i cd e farsi fotografare con loro.