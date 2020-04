Sono eccessivi, una enormità, i contagi di Coronavirus rilevati in alcune Strutture Socio Sanitarie – Riabilitative i cui effetti rischiano di trasformarsi in vere e proprie bombe biologiche.

In particolare, i contagi che si sono palesati presso la Struttura Riabilitativa il “Focolare” è di una gravità senza precedenti.

In tutto si contano 102 persone contagiate (mancano ancora 8 esiti di tampone), in pratica il doppio di quelle già rilevate in Città.

In sostanza, tutti o quasi i soggetti che sono entrati in contatto con “Il Focolare” sono positivi, questo significa che mai, sin dall’inizio dell’emergenza, si sia approntato un adeguato piano di sicurezza.

Non servono i proclami, è inutile che la Direzione della struttura diffonda comunicati con cui dichiara che ogni forma precauzionale è stata intrapresa.

Non si offende così l’intelligenza dei cittadini. Non si è fatto nulla o si è fatto poco per prevenire i contagi ed adesso si è creata una pandemia nella pandemia di dimensioni sconcertanti.

Non solo, poiché la struttura allo stato è quasi priva di personale, in quanto collocato in infortunio per Covid 19, si cerca di convincere qualche familiare dei pochissimi ospiti risultati negativi al tampone a farsi carico degli stessi.

Dunque, ci chiediamo che ne sarà di questi malcapitati ospiti? In che modo si potrà continuare a prendersi cura di loro? Il problema ha dei risvolti di natura sociale molto delicati.

A questo punto la Asl Br, quale rappresentante del SSN, e quindi tenuta alla salvaguardia del diritto alla salute costituzionalmente sancito, in relazione a tutti i gravi fatti evidenziati, deve immediatamente prendere i dovuti provvedimenti del caso: Commissariare la Struttura “Il Focolare”.

COMUNICATO STAMPA CGIL BRINDISI