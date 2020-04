La drammatica situazione del FOCOLARE DI BRINDISI con i dati allarmanti di oggi con oltre 100 positivi al Coronavirus tra personale sanitario e ospiti della Struttura, sono il frutto di cosa si sta vivendo in questa città, con ritardi incredibili di mezzi e attrezzature più volte denunciati dai Sindacati dei Medici e Infermieri, le mancate promesse dell Regione Puglia e il Silenzio di chi ha l’obbligo morale per responsabilità di garantire la Salute dei Cittadini.

Avere oggi un dato così allarmante sul Focolare nonostante tutte le misure messe in atto di isolamento da 40 giorni non può passare come un caso, non può essere considerato come normalità.

La Magistratura che celermente si è già attivata su alcune vicende che riguardano l’Ospedale Perrino in questa emergenza, accolga il grido di dolore della città e faccia piena luce su ciò che sta avvenendo a 40 giorni dalla privazione di ogni libertà che i cittadini stanno rispettando con grande spirito di sacrificio e che non può in nessun modo giustificare un contagio di queste dimensioni in una Struttura per Anziani a 40 giorni dall’inizio dell’Emergenza.

Basta con chi per sole appartenenze politiche non difende questo territorio e questa città dimenticata da Dio e dagli Uomini.

Il Capo Gruppo Comune di Brindisi Lega Salvini Puglia

Saponaro Ercole