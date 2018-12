“Ringraziamo l’amico Antonio Andrisano per il lavoro svolto con dedizione e passione fino ad oggi, nella terra di Brindisi, e concorderemo con lui a stretto giro un suo diretto coinvolgimento nell’organizzazione regionale del Partito. E’ stato Antonio a rimettere il mandato e passa il testimone ad un nuovo commissario provinciale che, come lui stesso auspicava, interpreta al meglio il rinnovamento nel partito. Forza Italia in provincia di Brindisi si colora di “rosa”: il nuovo commissario è Laura De Mola, capogruppo di FI al comune di Fasano, secondo comune della provincia. Donna, imprenditrice, militante da sempre nel nostro Partito, a servizio della comunità e delle istituzioni locali. Siamo certi che Laura saprà dare uno straordinario impulso, con entusiasmo e determinazione, per rafforzare il nostro radicamento nel territorio e concorrere al rilancio del partito, a cui stiamo tutti incessantemente lavorando, con la forza delle idee e dei valori di Forza Italia”.

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.