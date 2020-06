La dicitura nel simbolo di Forza Italia per le Regionali 2020 in Puglia è chiara: BERLUSCONI PER FITTO PRESIDENTE. Ma anche o soprattutto la telefonata di Silvio Berlusconi e la presenza a Bari del vicepresidente Antonio Tajani e della senatrice Licia Ronzulli sono un messaggio chiaro: Forza Italia sostiene convintamente la candidatura di Raffaele Fitto alla presidenza della Puglia.

Di seguito breve dichiarazione scritta, video e foto dei cinque intervenuto alla conferenza stampa in ordine di intervento.

Mauro D’Attis (senatore, coordinatore regionale di FI): “Forza Italia in Puglia è determinante e lo dimostreremo il 21 settembre con una classe dirigente di spessore in grado di dare un contributo alla Puglia e sostenere Raffaele Fitto nel suo impegno di governo”.

Dario Damiani (senatore, vicecoordinatore regionale FI): “Forza Italia, la coalizione di centrodestra e Raffaele Fitto impronteranno questa campagna elettorale su un’operazione verità per fare emergente tutto quanto in questi anni la Regione Puglia non ha fatto, per affrontare tutti quei temi caldi di cui il governatore Emiliano non si è occupato”.

Raffaele Fitto (eurodeputato, candidato presidente): “Non poteva iniziare meglio che con la telefonata di Berlusconi, il presidente ha voluto testimoniare e ribadire il sostegno di Forza Italia, oltre che augurarmi un grosso in bocca a lupo. Da un po’ di tempo questo rapporto ha ripreso una sua intensità. Stiamo riavvolgendo un nastro, capendo quali sono stati gli errori fatti. L’unità è fondamentale per affrontare e vincere una campagna elettorale”.

Antonio Tajani (eurodeputato, vicepresidente nazionale di FI): “In Raffaele Fitto abbiamo individuato subito il candidato per il governo della Puglia. Ci sono le condizioni politiche per vincere e Forza Italia sarà determinante. Fitto merita di tornare a governare e ci metterò la stessa determinazione e lo stesso impegno che lui ha profuso per mia elezione a presidente del parlamento Ue”.

Licia Ronzulli (senatrice, coordinamento nazionale FI): “Il riscatto di questa terra può partire solo dal buongoverno di centrodestra con Raffaele Fitto alla guida della Regione. Bisogna ripartire rilanciando turismo e filiera alimentare che danno lavoro ai pugliesi, oggi massacrati dalle scelte di Emiliano”.