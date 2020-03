Dalla diretta Facebook del Sindaco Rossi di oggi, abbiamo appreso con soddisfazione che le nostre sollecitazioni rispetto alla questione dei tamponi sono state accolte positivamente. Il sindaco ha dichiarato durante la diretta che da domani si sarebbero effettuati i tamponi presso il laboratorio dell’ex Ospedale Di Summa. Peccato però che due ore più tardi, il dott. Pasqualone, DG della ASL di Brindisi, ha dichiarato l’avvio dei lavori presso il laboratorio che porteranno all’analisi dei tamponi per il Covid-19 solo entro la fine di questa settimana e non a partire da domani.

A questo punto ci chiediamo se il sindaco è poco informato e aggiornato sulla situazione di emergenza che stiamo vivendo (e questo ci desta non poche preoccupazioni) oppure se scientemente prende in giro i suoi concittadini. Delle due, l’una.

Pertanto, chiediamo ufficialmente al Sindaco Rossi di conoscere la verità sulla questione delle analisi dei tamponi, auspicando che, finita la quarantena, diventi un sindaco più concreto, di meno proclami e più fatti.

Coordinamento cittadino Forza Italia -Brindisi