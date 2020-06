Sono stati avviati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria di Canale Pendinelle, l’importante corso d’acqua che costeggia la zona industriale di Francavilla Fontana, attraversa via Villa Castelli e sfocia nel Canale Reale.

L’intervento, coordinato dall’Assessorato all’Ambiente e attuato dal Consorzio Arneo, ha lo scopo di bonificare il letto del canale, eliminando la fitta vegetazione presente e i rifiuti accumulati. Questo tipo di manutenzione rende più agevole il deflusso delle acque meteoriche, che provengono anche dal vicino quartiere Musicisti, e la loro naturale dispersione nel Canale Reale. Una corretta manutenzione del letto del corso d’acqua, quindi, può alleviare il fenomeno degli allagamenti del quartiere.

“L’intervento che si sta operando in queste ore non è certamente risolutivo – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – ma un corretto deflusso delle acque può essere decisivo per limitare i fenomeni estremi a cui, purtroppo, sono abituati gli abitanti del quartiere Musicisti.”

Sul fronte R4, dopo l’incontro dello scorso febbraio con gli ingegneri Luigi Talò, Umberto Fischetti e Emanuela Dellisanti che si stanno occupando del progetto di mitigazione del rischio idrogeologico, si sta procedendo speditamente alla progettazione definitiva di messa in sicurezza.

Si tratta di una tappa fondamentale per comprendere le modalità di intervento con cui superare definitivamente il problema strutturale che riguarda l’area.

L’intervento è stato candidato ad un finanziamento regionale, ma intanto, nell’attesa della graduatoria, la Giunta Denuzzo ha destinato risorse del bilancio cittadino per 2,2 milioni di euro.

“Stiamo lavorando per risolvere una questione pluridecennale che pregiudica la qualità della vita dei residenti – prosegue il Sindaco – i passi che stiamo compiendo vanno nella direzione di una progettazione risolutiva. Tutto questo purtroppo comporta il rispetto di tempi tecnici. Certamente il superamento di questo problema rappresenta un obiettivo strategico non solo per la nostra Amministrazione, ma per l’intera Città.”

Nei giorni scorsi sono stati eseguiti a cura del Consorzio Arneo, sempre con il coordinamento dell’Assessorato all’Ambiente, i lavori di manutenzione del letto del Canale Reale. Anche in questo caso si tratta di un intervento di vitale importanza perchè, oltre a garantire la pulizia in senso stretto, ha eliminato gli ostacoli presenti sul letto del fiume che possono impedire il regolare scorrere delle acque.

Comune di Francavilla Fontana