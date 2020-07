Il ritorno verso la normalità dopo l’emergenza epidemiologica non può prescindere dal ripristino delle attività di socializzazione rivolte a bambini e ragazzi.

In considerazione di ciò il Governo nazionale ha inteso finanziare, per il tramite dei comuni, la frequenza dei centri estivi che, durante le vacanze scolastiche, forniscono un importante contributo in termini di intrattenimento e formazione.

Francavilla Fontana, sulla base della ripartizione del fondo per le Politiche della famiglia previste nel DL Rilancio, è destinataria di un contributo straordinario di circa 92mila e 500 euro per consentire ad una più ampia platea possibile l’accesso a questi servizi.

Nelle scorse ore è stato pubblicato un bando con i requisiti per poter accedere ai bonus.

Il bando si rivolge a genitori, conviventi o tutori di minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, residenti nel comune di Francavilla Fontana e con un ISEE minore o uguale a 16mila euro.

Per partecipare è sufficiente presentare l’istanza, secondo il modello disponibile sul sito www.comune.francavillafontana.br.it, allegando una attestazione ISEE in corso di validità e copia del documento di identità.

I nuclei familiari con un reddito sino a 3mila euro e le famiglie con ragazzi e ragazze con disabilità avranno diritto alla frequenza gratuita con la copertura dei costi a cura del Comune.

Le persone con una fascia di reddito compresa tra 3001 euro e 8265 euro riceveranno un contributo massimo di 300 euro, mentre i nuclei con reddito compreso tra 8266 e 16000 euro avranno diritto ad un bonus massimo di 200 euro.

Le istanze potranno essere presentate entro giovedì 16 luglio. Per maggiori informazioni e assistenza nella compilazione delle domande è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 ai numeri 0831 820227 e 0831 820221.

Comune di Francavilla Fontana