I problemi legati alla velocità di connessione internet a Francavilla Fontana saranno presto un ricordo. L’Amministrazione Comunale ha avviato un percorso che garantirà per l’intera Città la copertura con banda ultra larga.

Gli interventi sono il frutto dell’Accordo di Programma stipulato tra Regione Puglia e Ministero dello Sviluppo economico nell’ambito della Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga e hanno l’obiettivo di portare una connettività di almeno 100 Mbs.

I lavori sulle infrastrutture cittadine, supervisionate dall’Ing. Daniele Taurisano dell’Ufficio Tecnico comunale, saranno realizzati dalla società in house del Ministero Infratel Italia SPA senza alcun costo per la cittadinanza.

Oltre a migliorare la qualità nella navigazione quotidiana dei privati, l’accesso alla banda ultra larga, secondo alcune stime effettuate dal Ministero dello Sviluppo economico, ha una ricaduta significativa sulla produttività delle aziende.

“L’accesso ad una rete internet stabile, veloce e sicura rappresenta un obiettivo strategico fondamentale – dichiara l’Assessore all’Amministrazione Digitale Sergio Tatarano – il potenziamento o, in alcuni casi, la creazione dell’apparato infrastrutturale è un passo importantissimo per molte aziende presenti sul territorio che potranno competere ad armi pari con le altre realtà del loro mercato di riferimento. Questa misura, insieme al WIFI4EU, testimonia la nostra attenzione verso il tema dell’accesso alla rete che, nella Società dell’Informazione, rappresenta un diritto fondamentale e costituisce uno dei presupposti per una cittadinanza attiva e consapevole.”

Comune di Francavilla Fontana