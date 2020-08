Proseguono le iniziative di Let’s Estate 2020, il Cartellone di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana in collaborazione con le associazioni del territorio.

Sabato 22 agosto alle 20.00 e alle 21.30 nel Chiostro del Convento dei Frati Minori Cappuccini in via San Francesco è in programma il secondo appuntamento con la V edizione della rassegna “ArmoniEstate”. Di scena ci sarà l’Ensemble Chalumeau composta da Valeria Benedetto (Clarinetto), Francesco Garzione (Clarinetto), Raffaele Bertolini (Clarinetto basso). Saranno eseguite le composizioni di Michele Mangani. Evento a cura dell’Associazione Armonie.

Sabato 22 e domenica 23 agosto in via Roma si svolgerà il “Mercatino della Creatività” a cura dell’Associazione Smile. L’iniziativa, intitolata “Fatto a mano in Puglia”, prevede la creazione di un’area artigianale con la finalità di promuovere la città, il turismo e valorizzare l’artigianato artistico e la pittura locale. L’evento si svolgerà dalle 16:30 alle 24:00.

Domenica 23 agosto dalle 20.30 nell’Anfiteatro della Villa Comunale si terrà il primo appuntamento del Lilla Music Fest, la rassegna artistico-musicale organizzata da Il Circo della Farfalla, Zarac e altre realtà del territorio. La prima giornata sarà dedicata al Rock pugliese con le esibizioni di Korinna, Adriano Saponaro, Narko’$, Smellinote e Elius Inferno & The Magic Octagram. Prima che la musica abbia inizio sul palco, il pomeriggio sono previsti stage di ballo caraibico (per info 3384008753), di fotografia (per info 3381532949) e una seduta di bagno armonico (info 3478255041) per chi avrà voglia di farsi rilassare dalle vibrazioni delle campane tibetane.

Le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio.

Comune di Francavilla Fontana