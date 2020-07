“È tempo di riportare dignità alla nostra città, vittima di un radicale impoverimento socio-culturale perpetrato negli ultimi 5 anni da un’amministrazione estranea e inadatta al contesto sociale. I Sanvitesi hanno vissuto sulla propria pelle le “non scelte” determinate da una mediocrità politica che ha logorato il tessuto sociale. Siamo convinti che alla luce del nulla perpetrato, serva uno scatto d’orgoglio ed è per questo che Fratelli d’Italia ha deciso di sostenere il progetto elettorale rappresentato dall’esperienza politica di Silvana Errico – lo rende noto il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, avv. Giacomo Viva. Non possiamo permettere che il futuro della nostra città sia consegnato nuovamente agli stessi artefici dell’attuale disastro, che nel tentativo di nascondere le proprie colpe, stanno inscenando movimenti civici guidati da soggetti estranei alla comunità. San Vito ha bisogno di futuro e il futuro passa dalla consapevolezza dei propri concittadini. Scendiamo in campo con Silvana Errico per riappropriarci della nostra storia.

Accogliamo favorevolmente l’indicazione giunta dal coordinatore cittadino e da tutto il partito a livello locale per supportare la candidatura di Silvana Errico persona di grande esperienza amministrativa e innamorata della propria città – lo dichiara la commissaria provinciale di Fratelli d’Italia, on. Ylenja Lucaselli. Quando la politica abdica all’improvvisazione, si creano disastri incommensurabili, ed è purtroppo ciò che sta accadendo da anni a tutti i livelli. Sono convinta che i cittadini di San Vito dei Normanni sapranno riconoscere alla Errico l’indiscussa competenza e capacità nonché la voglia e la determinazione quotidiana di poter migliorare la propria città.