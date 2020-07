Il comune di Torchiarolo , la Pro Loco Turchellis e il WWF – Brindisi organizzano per domenica 5 luglio 2020 una raccolta rifiuti sulle spiagge di Lendinuso e di Torre San Gennaro. L’evento è in collaborazione con la ditta rifiuti Impregico srl, con l’Associazione Protezione Civile di Torchiarolo, con il comintato genitori di Torchiarolo ed è sponsorizzato da Mite – soluzioni per l’edilizia.

#GenerAzioneMare per Il futuro dell’umanità che dipende dalla salute degli oceani. La giornata permetterà ad un numero limitato di volontari (80) di liberare le spiagge da rifiuti, in particolare la plastica. Ridurre il consumo quotidiano di plastica è fondamentale per contrastare l’emergenza della plastica in mare e tutelare il futuro delle specie che abitano i nostri mari.

Info

prolocoditorchiarolo@gmail.com