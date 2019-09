È con grande orgoglio che la ASD VoloRosa Basket Brindisi comunica che si è concretizzato il passaggio alla Cestistica Campobasso della nostra atleta Giorgia Amatori.

Con la nuova società disputerà i campionati giovanili e con la Magnolia Campobasso il campionato senior di A2.

Le società hanno confermato l’interesse per la nostra atleta che già da un mese si allena nella città molisana per dimostrare le sue doti(ma di questo non avevamo dubbi).

Il lavoro in palestra con le sue compagne di squadra ha dato i suoi frutti.

La società VoloRosa ha sempre creduto nel lavoro di gruppo e sicuramente la nostra Giorgia ben figurerà anche nel nuovo.

Un grosso in bocca al lupo alla volorosina Giorgia da parte di tutto lo staff e le compagne di squadra.

UFFICIO STAMPA A.S.D.VOLOROSA BASKET BRINDISI