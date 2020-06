Doppia iniziativa da parte dei Leo Club Brindisi e Lions Club Brindisi che questa domenica, 21 Giugno 2020, saranno attivi in piazza della Vittoria a Brindisi dalle ore 16.00 in due service di grande importanza :

“Un fiore per la vista” e “Giornata della Prevenzione”.

Con “Un fiore per la vista”, chi vuole può donare un piccolo contributo, partecipando, così alla raccolta di fondi destinata al Centro Italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati.

Inoltre sarà possibile donare i propri occhiali vecchi, aiutando anche così l’iniziativa.

Di grande importanza anche la “Giornata della prevenzione” grazie alla quale in Piazza, sarà possibile sottoporsi al test sierologico per rilevare la presenza di anticorpi contro il covid-19 con la presenza di medici Lions.

Sarà inoltre possibile effettuare screening gratuiti per diabete ed ipertensione.

Leo Club Virgilio