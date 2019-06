Tutto pronto, a San Vito dei Normanni, per la celebrazione della Giornata Nazionale dello Sport. Domani, domenica 2 giugno, infatti, si tiene l’ormai tradizionale appuntamento voluto dal Coni per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla utilità e sui benefici che la pratica sportiva apporta in termini di benessere e forma fisica.

L’Amministrazione Comunale ha chiamato a raccolta le società sportive operanti sul territorio e domani, dalle 9 alle 13, presso gli impianti sportivi di via Don Milani, si svolgeranno dimostrazioni di arti marziali, atletica, basket, calcio, ciclismo, ginnastica artistica, pesistica, rope skipping, tennis, tiro con l’arco, volley.

In campo i tecnici e gli atleti delle società sportive Arcieri d’Alceste, Atalas, Bici Club, Circolo Tennis, Club Taifun, Dolphin, Maran Sport, Olimpica Perez, Pallacanestro San Vito, San Vito Rope Skipping, Team Li Scigghiati, Team Prete, Us San Vito, Wushu Club per una mattinata all’ìinsegna dello “Sport per Tutti”. Sarà una vera e propria Festa dello Sport cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.