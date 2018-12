Giovedì 13 dicembre, alle ore 16,30 nella Residenza “Il Focolare” ci sarà un LABORATORIO DI PASTICCERIA

a cura di Emilio Delle Rose.

Il bocconotto è un dolce tipico pugliese, chiamato così perchè indica la dimensione ideale del biscotto che andrebbe mangiato in un sol boccone.

Nel periodo delle feste natalizie spesso vengono preparati non solo per condividerli in famiglia, ma per essere regalati ad amici e parenti

Giovedì le abili mani delle nostre nonne, guidate dal pasticcere Emilio, prepareranno questo dolce tipico della tradizione brindisina e sveleranno i segreti della dolce preparazione a base di pasta frolla e mostarda.