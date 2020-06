Si è svolta stamane la cerimonia per la celebrazione del 74° Anniversario della Proclamazione della Repubblica ” in Piazza Santa Teresa a Brindisi.

La manifestazione ha avuto inizio alle ore 9.00, in concomitanza con la celebrazione presieduta in Roma dal Presidente della Repubblica, ed ha mantenuto quest’anno, per l’emergenza in atto, un tono particolarmente sobrio. Essenziale il programma: l’alzabandiera, la deposizione della corona al Monumento ai Caduti e la lettura del messaggio del Capo dello Stato da parte del Prefetto. Il momento celebrativo, si è svolto in ossequio alle normative emanate dalle autorità nazionali e regionali, finalizzate al contrasto ed al contenimento dell’emergenza COVID-19 nonché alle direttive, all’uopo, impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forma contenuta e con la presenza di un limitatissimo numero di autorità, tanto allo scopo di evitare assembramenti e per garantire il pieno rispetto del distanziamento sociale.

Brindisi, 2 giugno 2020

L’ADDETTO STAMPA