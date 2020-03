“Esprimo la mia sincera vicinanza al comandante della Polizia Locale di Brindisi, Antonio Orefice, risultato positivo al tampone del Coronavirus. A lui vanno i miei auguri di pronta e completa guarigione, è un momento difficile. Sono altrettanto vicino a tutti coloro che, a seguito di questa notizia, sono in quarantena da oggi, a partire dal sindaco Rossi”.

On Mauro D’Attis

commissario regionale di Forza Italia

Il coordinamento cittadino ed il gruppo consiliare di Forza Italia-Brindisi esprime al Comandante della Polizia Locale, Antonio Orefice, risultato positivo al contagio da Covid-19, i migliori auguri di pronta guarigione ed al contempo auspica che quanti in questi giorni abbiano avuto contatti con il Comandante Orefice, primo fra tutti il Sindaco Rossi, risultino negativi agli accertamenti sanitari in corso.

Forza Italia Brindisi esprime vicinanza a tutti coloro che sono impegnati quotidianamente a garantire i servizi essenziali e di prima necessità, esposti, più di altri, al rischio di contagio.

Il coordinamento cittadino e il gruppo consiliare di Forza Italia

La segreteria cittadina di FDI Brindisi esprime vicinanza al Comandante della Polizia Municipale Antonio Orefice, risultato positivo al tampone del Coronavirus, al Sindaco Riccardo Rossi e a tutti coloro che da oggi sono in quarantena.

A Voi tutti giunga un abbraccio virtuale e ricordiamo sempre di restare a casa.

#andratuttobene 🌈



Avv. Sabrina De Punzio

Commissario Cittadino FDI Brindisi

Ho appreso della positività al coronavirus del comandante della polizia locale di Brindisi, Antonio Orefice, e della conseguente messa in quarantena del sindaco Riccardo Rossi. Al primo formulo i migliori auguri di pronta guarigione e al sindaco auguro di tornare nel più breve tempo possibile a Palazzo di Città in un momento così delicato e in cui il contributo di ognuno di noi, al vertice delle amministrazioni, è fondamentale.

Tony Matarrelli

Sindaco di Mesagne