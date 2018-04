Al via gli ultimi eventi per maggio e giugno presso la sede Cabiria Circolo Arci, in piazza Orsini del Balzo 9 a Mesagne, prima della stagione estiva.

Per quest’ultimo ciclo di cine-aperitivi della rassegna “Cinecronici” il tema scelto è: “la posta in gioco”.

Sei film di generi diversi, uno a settimana, tra maggio e giugno, con aperitivo alle ore 20:15 e proiezione alle ore 20:45. Ingresso con contributo e riservato ai soci Arci, tessera sottoscrivibile in loco al costo di 5€/annue e valida in tutti i Circoli Arci d’Italia. Il programma: domenica 6 maggio “L’uomo di vetro” di Stefano Incerti (Italia 2007, drammatico – biografico 96 min.) Con David Coco, Anna Bonaiuto, Tony Sperandeo; domenica 13 maggio “Pitza e datteri” di Fariborz Kamkari (Italia 2015, commedia, 92 min.); domenica 20 maggio “L’imbalsamatore” di Matteo Garrone (Italia 2002, drammatico, noir 101 min.) con Ernesto Mahieux, Valerio Foglia Manzillo, Elisabetta Rocchetti; venerdì 25 maggio “Dallas Buyer club” Regia di Jean-Marc Vallée (USA 2013, drammatico – biografico, 117 min.) con Matthew McConaughey, Jared Leto, Jennifer Garner; venerdì 1 giugno “Notturno bus” di Davide Marengo (Italia 2007, commedia, 104 min.) con Giovanna Mezzogiorno, Valerio Mastandrea, Ennio Fantastichini; venerdì 8 giugno “Irina Palm” di Sam Garbarski (Belgio, Lussemburgo, Gran Bretagna, Germania, Francia 2007, drammatico – commedia 103’) con Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin Bishop.

Gli ultimi due appuntamenti con “Magri si diventa”, progetto patrocinato dal Comune di Mesagne e ideato da Debora Marullo, medaglia d’oro ai Campionati Italiani Master Indoor e Lanci Lunghi Invernali 2018, avranno luogo entrambi presso la sede di Cabiria Circolo Arci: giovedì 24 maggio alle ore 19:30 sul tema “microcircolazione e biodisponibilità” relatore il dott. Domenico De Mattia, biologo nutrizionista, consulente nutrizionale dello sport e dei disturbi del comportamento alimentare e lunedì 18 giugno alle ore 18:30 sul tema: “Emozioni da mangiare” relatore la dott.sa Erika Errico Agnello, psicologa, professional advanced consuelor e direttrice didattica della scuola triennale in counseling fieoenergetica. Incontro aperto a tutti con ingresso gratuito.

Per informazioni su tutti gli eventi organizzati da Cabiria: 327 4237720

Ufficio Stampa Cabiria