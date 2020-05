Il Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino rivolge un appello per invitare a donare il sangue. Negli ultimi giorni si è registrata una presenza minima di volontari, con il rischio che le scorte non siano sufficienti per tutti i pazienti che hanno bisogno di sangue quotidianamente: trapiantati, dializzati, leucemici e microcitemici, pazienti domiciliari.

“Il sangue è necessario anche per assicurare gli interventi chirurgici urgenti nelle sale operatorie dei nostri ospedali, che non possono fermarsi neanche in tempi di epidemie – dichiara la dottoressa Antonella Miccoli, responsabile per l’autosufficienza sangue della Asl Brindisi. Ricordiamo che al Trasfusionale si accede attraverso un percorso protetto, sono state adottate tutte le misure previste dai protocolli a tutela di operatori e utenti, e all’arrivo è prevista un’attenta anamnesi”.

Si può donare dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 prenotando al numero 0831 537274, sarà utile anche per effettuare un pre-triage telefonico prima di accedere.

