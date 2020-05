La Giustizia…Quella vera.

È notizia di pochi giorni fa che il tribunale civile di Venezia ha accolto il ricorso di un importante esercizio commerciale, come tutti chiuso a causa del covid19 , e ha ordinato alla banca che ha emesso la fideiussione a garanzia del canone di locazione di non procedere al pagamento.

Nella nostra amata Brindisi è lodevole raccontare e vedere le storie di proprietari di immobili, i quali ragionevolmente, non chiedono e non pretendono il pagamento dei canoni di locazione nei mesi di lockdown.

Ma realmente questi uomini chi e quanti sono?

Una minoranza di persone magnanime che non descrive la totale e triste realtà dei fatti.

Sfortunatamente per gli avvocati ma fortunatamente per gli imprenditori anche la “giustizia” ha subito un rallentamento perché se il tutto fosse andato avanti normalmente la maggior parte di noi, probabilmente a pochi giorni dalla riapertura avrebbe trovato nella propria posta una bella, ironicamente, ingiunzione di sfratto.

Ci auguriamo che l’azione intrapresa dal tribunale di Venezia possa essere la linea guida, applicando la legge del buon senso “se non ne usufruisco, non pago immediatamente” anche perché senza di noi, in questi mesi, a chi avrebbero affittato i loro locali? Sarebbe opportuno in questi casi utilizzare del buon senso e se proprio non fosse possibile applicare un forte taglio ai canoni quantomeno prevedere delle forme di pagamento rateizzato.

Giustizia che, forse, le nostre istituzioni, proprio non conoscono.

Non siamo impazziti ma semplicemente ci riferiamo allo scandaloso bando “impresa sicura”. Fin dal principio era chiaro che fosse fino ad esaurimento fondi, ma constatare che ci siano voluti solo 1 secondo e 46000 microsecondi per assegnare tutti e 50 i milioni previsti ci lascia basiti e di stucco.

A pensare male ci vorrebbe davvero poco e potremmo dire che qualcuno abbia favorito gli accessi di alcuni rispetto ad altri, poiché a noi comuni mortali, che non possediamo super poteri come quei flash da tastiera, l’accesso al sito era bloccato a causa del traffico intenso sul portale fino alle ore 9.

Risale a pochi giorni fa, la notizia riguardante la nascita di “Start” una misura di sostegno al reddito per la ripartenza, di competenza Regionale.

Ci auguriamo che l’iter burocratico sia snello che i fondi stanziati siano fruibili da tutti coloro i quali veramente ne hanno bisogno senza canali preferenziali e che il tutto non sia una trovata politica ma un aiuto concreto.

Ci scusiamo in anticipo per il nostro scetticismo il problema è che una volta la politica prima attuava e poi presentava invece adesso si attua un meccanismo differente e onestamente a parole siamo tutti milionari ma nella realtà attendiamo ancora le 600 euro relative al mese di marzo, i nostri collaboratori le casse integrazioni e siamo al 30 maggio 2020 .

Andrà tutto bene ,probabilmente questa frase non era destinata a noi .

I portavoce Francesca e Stefano Scatigno

-centro estetico Non ti scordar di te

-Glamour Di Annamaria stabile

-beauty & Care centro estetico

-Centro estetico IlestetiK

-SF Estetica e capelli

-SF casale

-Maison esthetique

-Bluette di Erika Simmini

-Cariti beauty saloon

-Centro estetico La crisalide

-Centro estetico Un soffio di bellezza

-Diabasi Massaggi Professionali

-estetica charme

-Bf estetica di Monica bianco

-Beauty Line

-glamour beauty

-La Fenice Beauty Center

-Centro Estetico Madi

-Mary l’estetista

-estetica new Sunrise

-Katya beauty e nails

-Diamoci delle arie

-un tocco di stile

-Mary parrucchieri

– Cristyle look maker

-vanto parrucchieri

-Marangio Giovanna parrucchieri

-Capricci di donna

-crazy hair parrucchieri

-Smoovy look by Mariangela

-A.M.G acconciatura donna

-Patrizia parrucchiera

-Stefania Cuppone parrucchieri

-Laura Marangon

-il fascino delle donne

-Ramona Coppola parrucchieri

-Charme parrucchieri

-Nadia semeraro hair style

-IMAGE di Giuseppe D’Agnano

-Diego Sciurti beauty style

-Ad Studio donna

-Ignone parrucchieri

-il bello delle donne

-Passione Capelli by Stella

-Tiziana schirone parrucchieri

-Donna in acconciatori

-Antonio bono

-Modhair by Sandro

-professional hair studio

-Mino Ciraci barbiere

-new look hair studio Antonio Esposito

-Chic Brindisi

-Maurizio Chionna

-Antonio saponaro

-Tony Russo

-Saponaro Cosimo

-petrachi Giuseppe

-Hair fashion di marco santese

-Cosimino Marzio Parrucchiere

-Dante barber di Dante simmini

-Modhair by Sandro Barber

-Parrucchiere uomo GIUSEPPE toscano

-Parrucchiere per Uomo di Mela Giuseppe

-Dino parrucchiere per uomo

-Filomena Davide Barber shop

-Barbershop di Gianluca urbano

-Braceria Semeraro

-pizzeria che bontà

-Pizzeria cokikó

-Pizzeria boomerang

-Pizzeria lo Stuzzicone

-Pizzeria la diavola

-El Pica pollo di Maurizio cantata

-Il panino dei DESIDERI

-Baguetteria da Paolo

-Di tutto un panino

-KM.0 street food

-Il pranzo è servito

-pizzeria bella Napoli

-La locanda degli Schiavoni

-Il trullo ristorante

-Il Capitano Ristorante Pizzeria

-la pizzeria di Bacco

-Pizzeria Desiree

-Ristorante pizzeria il boccalino -Belvedere and food -Trattoria Lucianiello

-big palestra

-Battista universal Sporting

-Asd dream oriental& fitness

-ASD Giada

-A.S.D. DANCING STARS

-Grupo relampagos

-0831 srl

-Studio dance brindisi

-cafè MONIK

-bar Mary

-caffetteria glamour

-caffè Gorgon’s

-Divine tentazioni bar pasticceria gelateria

-BAR GINO

-Bar-pasticceria Red&white

-Bar-pasticceria la nuova capannina

-Old dream cafe’ di Mazzotta Angela

-Bar Pizzeria del corso

-Ditt Palma Teresa bar salus.

-Bar pasticceria Blue moon

-“bar la belle epoque”

-Shimmer Cafè

-L’ angolo del caffè

-Days cream brindisi

-raffaello snack bar

-bar Rosso nero

-caffetteria Dante

-lavanderia ONDA BLU

-lavanderia IL PROFUMO DEL PULITO

-Lavanderia bolle blu

-Cellular service

-Service Express di Antonio pampo

-BetItaly brindisi

-Prospettive web

-Infogames di Fersini Manola

-Punto SNAI viale Spagna

-De matteis Teodoro

-“anche Noi siamo il Popolo, anche Noi siamo P”.

-Pigna Flores srls

-Ranieri Cinzia

-Ferruccio Palazzo

-Danilo Ingrosso domus Immobiliare

-Precious home designer

-Tabaccheria Bavetta

-Ditta rollo donato

-Macelleria bovina di Paolo Gorgoni

-CAR autodemolizione

-Auto tua on line Srls

-scuola guida Bascia’

-Rialbus di Luigi Allegrini

-RECUPERI di Cannone srl

-Studio 21

-Francioso di Sportelli Sabina

-Tessilcasa sas di Sportelli

-Anonimo abbigliamento

-Il magico mondo dei bimbi

-Paola e Rosa Intimo, biancheriacasa e tendaggi.

-Mary poppins Abbigliamento bambini

-Times Square abbigliamento

-Nonna ‘Osetta Baby Boutique

-Corso 39

-Poppy srls

-Pet ShopTolettaura di Esposito SONIA

-Il regno degli animali

-Cani Gatti & co

-Brinflora Giustizieri

-La cattolica di genco domenico

-Blu garden

-Lilly fiori e piante

-Donna di fiori di rizzo Ilaria

-Onoranze funebri Gianluca Fiorini

-Fiori per strada di caló luana

-Doris garden

-Fiorista Essenza

-Azienda agricola Giusy Cuppone

-Punto carta

-l’interrogativo srl

-Sasva srl

-Baby Pharma

-Dino Matera fotografia

-Balestra Gioielli Brindisi

-SWEET & LOVE S.r.l via Appia 205

-Nicoletta Magrì Ditta individuale

—