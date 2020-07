I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un 31enne del luogo, per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per accertare la guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti.

In particolare, l’uomo, alle ore 4:30 del 8.7.2020, è stato controllato in una via di questo centro alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica. Il 31enne nelle circostanza si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari presso il locale ospedale per verificare l’eventuale assunzione di sostanza stupefacente, pertanto, i militari operanti hanno proceduto ad un più attento controllo sulla persona e sul veicolo, rinvenendo 2,40 grammi di “marijuana” occultata all’interno del vano portaoggetti del mezzo.

Lo stupefacente è stato sequestrato, la patente di guida immediatamente ritirata, il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato ad altra persona.

