I Carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un 27enne del luogo, per guida in stato di ebbrezza alcolica e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

L’uomo, coinvolto in un sinistro stradale, alla guida della propria autovettura Volkswagen Golf e sottoposto all’accertamento alcolimetrico e tossicologico, è risultato positivo.

La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro per la successiva confisca.