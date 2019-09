Questo pomeriggio, presso la club house biancoazzurra del ‘Theodorvs’, è stata svelata la nuova divisa gara che la Happy Casa Brindisi indosserà nella stagione 2019/2020 di Lega A e nel weekend di Supercoppa Italiana a Bari del 21/22 settembre.

Una divisa prodotta da adidas, al secondo anno da fornitore tecnico della Happy Casa, con cui si è instaurato un rapporto di sinergia con i punti vendita adidas Store di Brindisi in Corso Umberto I e presso il centro commerciale Le Colonne.

Numerosi i partner biancoazzurri che hanno aderito, confermato e introdotto con forza ed entusiasmo il proprio supporto a sostegno del team pugliese.

Sul fronte maglia sono presenti i loghi di Happy Casa, Primiceri, Puglia Outlet Village, Canale 85, Antenna Sud e adidas; sul retro maglia Soavegel, Di Leo Biscotti, Zanzar System e il gradito rientro di A2A.

Sul fronte pantaloncino gara Happy Casa, Banca Popolare Pugliese e adidas; sul retro pantaloncino la new entry Chemgas.

Alla presenza di dirigenti, soci e partner, sono stati introdotti i temi dei prossimi impegni in programma per la Happy Casa.

“Un ringraziamento speciale a tutti i nostri partner – commenta il General Manager Tullio Marino – che hanno deciso di sposare nuovamente il nostro progetto sportivo. Si prospetta una stagione impegnativa sotto tanti punti di vista, ma il sostegno di soci e sponsor risulterà sempre più fondamentale per centrare i nostri obiettivi. Oggi è una giornata importante, siamo orgogliosi di essere nella nostra club house per la presentazione della nuova annata. Ripartiamo con determinazione ed entusiasmo”.

Si comincia sabato sera, con la sfida ai campioni d’Italia in carica della Reyer Venezia. Teatro di scena il Palaflorio di Bari che ospiterà la Supercoppa Italiana LBA 2019 sabato 21 e domenica 22 settembre.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi