Si comunica che è stata disposta la sospensione dei lavori che sta effettuando Open Fiber in via De Leo in attesa di un parere richiesto alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per i danneggiamenti della pavimentazione in basolato.

Nelle giornate del 26 e 27 agosto i tecnici del Comune di Brindisi hanno effettuato un sopralluogo per valutare la corretta esecuzione dei lavori di realizzazione dei cavidotti: hanno constatato che le modalità di scavo stanno provocando il danneggiamento del basolato.

Al fine di evitare ulteriori danneggiamenti è stato richiesto alla Soprintendenza di valutare ulteriori prescrizioni da far rispettare anche con un sopralluogo da parte dell’archeologo incaricato del controllo sui lavori che, in attesa di riscontro, sono stati sospesi.