Da mercoledì 18 settembre torna al completo la programmazione di Idea Radio per accompagnare gli ascoltatori nel prossimo autunno, raccontando, come sempre, il territorio.

La programmazione giornaliera di Idea Radio parte alle 07:45 con la Rassegna Stampa Nazionale, grazie alla redazione giornalistica InBlu, circuito del quale Idea Radio fa parte; e prosegue dalle 09:00 alle 13.00 con “Il Territorio in Diretta”.

Il contenitore mattutino vede alla conduzione, nella prima parte, dalle 09:00 alle 12:00 Antonio Ligorio e dalle 12:00 alle 13.00 Florinda Ciracì. La mattinata degli ascoltatori, quindi, è accompagnata dalla rassegna stampa locale e da tanti approfondimenti che danno spazio ad appuntamenti culturali, musicali, ed eventi che hanno sempre come protagonista il territorio, con ospiti in studio ed in collegamento.

La programmazione in voce continua anche nel pomeriggio con “LIVE!” con Betty Schiavone dalle 15:00 alle 17:00 e con Jossie Donatiello dalle 17:00 alle 19:00.

La bella musica scelta e selezionata sia italiana che internazionale con grandi successi e novità, spesso in anteprima, fa da giusta cornice al tutto.

La programmazione non si ferma mai, infatti anche la domenica c’è la versione domenicale de “Il Territorio in Diretta” con Betty Schiavone; e dalle 12:00 alle 13:00 l’appuntamento con “Pranzo in musica”, la storica trasmissione in vernacolo di Idea Radio, ogni domenica con la conduzione di Otello Giardino.

Molto apprezzata dagli ascoltatori anche la rubrica “Un’ala di Riserva – il Vangelo nella quotidianità” ricordando anche il messaggio di Don Tonino Bello, a cura della Vicaria di Mesagne e condotta da Maria Rita De Nitto in onda ogni sabato alle 14:40 e la domenica alle 08:40.

La programmazione autunnale riprende anche con un ringraziamento che tutto lo staff di Idea Radio vuole rivolgere agli ascoltatori ed a tutti coloro che seguono le due pagine Facebook di Idea Radio che, durante l’estate, hanno raggiunto e superato i 13.000 like.

“E’ un risultato molto importante per Idea Radio”- ha sottolineato l’editore Tommaso D’Angeli – “Idea Radio da sempre ha voluto diffondere le buone notizie e soprattutto di dare voce a chi non ne ha; sottolineando i giusti valori e cercando sempre di sensibilizzare l’ attenzione verso la cultura, la disabilità, l’accoglienza, il rispetto dell’ambiente e tutte le iniziative che mirano alla crescita delle persone e del territorio, non tenendo conto della quantità, dei numeri, ma della qualità dei contenuti offerti dalla programmazione. Tenendo presente che Idea Radio, tratta solo marginalmente le notizie di cronaca, che hanno, purtroppo, facile presa sull’attenzione e sulla curiosità dell’ascoltatore, questi 13.000 like assumono davvero un valore importantissimo per noi e confermano che gli ascoltatori di Idea Radio hanno “scelto” Idea Radio.

La programmazione si può seguire, oltre che con le frequenze in FM, anche in diretta streaming sul sito www.idearadionelmondo.it, che ha superato i 500.000 visitatori, e tramite sistemi mobile scaricando gratuitamente la app Idea Radio nel Mondo dagli store Android, Ios o Windows Mobile.