Martedì 1 settembre, presso Palazzo Nervegna alle ore 19, arriverà a Brindisi “HEALiade/Ride4Hope”, un percorso in bicicletta lungo 400km, compiuto da due papà Simone De Biase e Andrea Gentile, gambe forti e i loro piccoli nel cuore.

A ricevere i partecipanti saranno il sindaco Riccardo Rossi e l’assessore allo Sport Oreste Pinto.

HEALiade/Ride4Hope è un viaggio epico, accompagnato dalla tempesta nel cuore, ma il coraggio nelle gambe, nei polsi e nel cervello che promuove la raccolta fondi “Adotta un Km per la ricerca” ospitata su la “Rete del dono” a sostegno della campagna voluta da Fondazione Heal per lo sviluppo di un programma di Neuro-riabilitazione post Operatoria.

(https://www.retedeldono.it/it/progetti/fondazione-heal/healiade-ride4hope-puglia-tour-2020)

L’Obiettivo è raccogliere 100.000,00 Euro, con l’aiuto di tantissimi testimonial che durante il viaggio interverranno a sostegno della nostra missione.

Dieci tappe, da Vieste a Lecce, per un progetto sostenuto da Gillette e Tap-In con la collaborazione di KeepON Live e XO La Factory, per sensibilizzare e stimolare azioni solidali a sostegno della ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico.

L’estate 2020 si tinge di speranza, di epicità, di avventura!

HEALiade/Ride4Hope segna un momento importante nel panorama delle attività solidali che caratterizzano l’estate 2020 della Fondazione Heal.

HEALiade è un viaggio di sensibilizzazione verso l’importante tematica della ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico, un percorso green e sostenibile in bicicletta lungo le bellissime terre pugliesi che partirà da Vieste fino ad arrivare a Lecce facendo tappa nelle città di Manfredonia, Barletta, Molfetta, Bari, Santeramo in Colle, Polignano a Mare, Ostuni, Brindisi.

HEALiade è sostegno alla ricerca, perché la conoscenza può salvare il nostro mondo, sempre, in ogni istante ed il viaggio che ci accingiamo a compiere sarà totalmente all’insegna del progresso del sapere, per lo sviluppo di un Programma di Neuro-riabilitazione post operatoria.

L’Obiettivo della campagna “Adotta un Km per la ricerca”, interna a HEALiade/Ride4Hope, è raccogliere fondi per 100.000,00 Euro tramite il sito dedicato alle campagne solidali retedeldono.it, i fondi saranno interamente destinati allo sviluppo di un programma di Neuroriabilitazione post operatoria.